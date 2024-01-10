الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

"أمن الجيزة" يكشف غموض العثور على جثة جواهرجي في ترعة بأبو النمرس 

جثة
جثة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، حقيقة العثور على جثة جواهرجي في مصرف بمدينة ابو النمرس، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وعدم تعرضه لجريمة قتل. 

وتوصلت تحريات فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية لملابسات غرق الجواهرجي في ترعة بطريق البحارة حيث رصدت كاميرات المراقبة المثبتة على الطريق المواجه للترعة وفحصها فريق البحث سير الجواهرجي مستقلا دراجته النارية ثم انحراف اطارها عن الطريق الاسفلتي وسقوطه في المياه ثم غرقه عقب فشله في الخروج مرة أخرى. 

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث بعدما تم العثور على حقيبة الجواهرجي التي تحتوي على مبلغ مالي وكمية من المصوغات الذهبية اعتاد ان يحملها بحوزته اثناء عودته من محله، كما اضافت التحريات ان تأخر الجواهرجي في العودة لمنزله على غير عادته دفع اسرته للابلاغ بتغيبه وعندما تم العثور على جثته طافيا على المياه تم ابلاغهم بمواصفاته ليذهبوا الى مشرحة المستشفى وتعرفوا على جثمانه. 

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العثور على جثة جواهرجى بترعة بأبوالنمرس

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تشريح جثة جواهرجى عثر عليه داخل ترعة بأبوالنمرس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة طافية على أحد المصارف في طريق البحارة بدائرة أبو النمرس، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والكشف عن ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، العثور على جثمان جواهرجي الجيزة المبلغ بإختفائه، يرتدي كامل ملابسه، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تتبع خطوط سير المجني عليه، مع تتبع المكالمات الأخيرة وفحص دائرة العلاقات، ومراجعة كاميرات المراقبة في خطوط السير المحتملة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة بواقعة جواهرجي الجيزة لمباشرة التحقيقات.

جثة جواهرجي جواهرجي أمن الجيزة شبهة جنائية ترعة

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