الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

العثور على جثة جواهرجى بترعة بأبوالنمرس

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على  جثة جواهرجي ملقاة في أحد المصارف.

العثور على جثة جواهرجي بترعة بأبوالنمرس

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بطريق البحارة جنوب المحافظة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الجنوب وعثر على جثة تاجر مصوغات ذهبية- يمتلك محلا بمركز أبوالنمرس- مبلغ بتغيبه يرتدي ملابسه.

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال شهود عيان مع تفريغ محتوى الكاميرات بخط السير لكشف ملابسات الواقعة مع إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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