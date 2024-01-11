الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بالعياط

تصادم سيارات
تصادم سيارات

باشرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، التحقيق في إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ميني باص مع سيارة نقل في العياط.

وكشفت التحقيقات، عن أن السيارتين أثناء طريقهما تصادف مواجهتمها، لكن لم تتمكنا من السيطرة، واصطدمتا ببعضهما البعض، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

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تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم السيارتين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تصادم سيارتين العياط نيابة جنوب الجيزة حادث مرورى مديرية أمن الجيزة

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