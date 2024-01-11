بعد تأييد إعدامه.. كواليس استخراج "سفاح الجيزة" جثة ضحيته الرابعة

في أوائل نوفمبر 2020 دخل المتهم "قذافي فراج" الشهير بـ"سفاح الجيزة" تقوده حراسة أمنية مشددة إلى شارع وهران بمنطقة العصافرة بالإسكندرية؛ للإرشاد عن جثة أخر ضحاياه بعد 5 سنوات من قتلها، واليوم أيدت محكمة النقض حكمها عليه في قضية قتل "ياسمين" فتاة الإسكندرية.

حالة من الترقب عاشها أهالي المنطقة، وسط تكثيف قوات أمن الإسكندرية من تواجدها في منطقة "العصافرة"، قبل وصول "سفاح الجيزة"، وسط حراسة مشددة من قوات أمن الجيزة، وذلك لتمثيل الجريمة واستخراج الجثمان من المكان الذي دفنه فيه.

اصطف العشرات من الأهالي في شرفات منازلهم، لمشاهدة "سفاح الجيزة" وهو يمثل جريمته، ويرشد قوات الأمن عن مكان دفن جثة الفتاة التي قام بقتلها ودفنها قبل 5 سنوات من اعترافه، فيما حرص عدد آخر من الأهالي على الوقوف في الشارع، لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة.

حضر "سفاح الجيزة"، بعد اعترافه بقتل 4 أشخاص ودفنهم في 3 شقق ببولاق الدكرور والإسكندرية، إلى مكان جريمة قتل ودفن ضحيته الرابعة في شارع "وهران"، شرق الإسكندرية.

وبدأ المتهم تمثيل جريمته بعد الاستعانة بأحد أفراد الشرطة الذي مثل أنه الضحية وشرح السفاح كيفية التخلص منها وعقب انتهائه تم استخراج الجثة الرابعة، وهي فتاة عمرها 33 سنة، كانت لديها تعاملات تجارية مع "السفاح"، حيث اقترض منها 45 ألف جنيه، وتعثر في سداد المبلغ، وعرض عليها الزواج، واستدرجها إلى مخزن أدوات كهربائية في منطقة العصافرة، ثم قام بخنقها، وحفر حفرة بعمق مترين دفنها فيها، قبل أن يقوم بوضع كمية من الأسمنت والبلاط على مكان دفنها، حتى لا ينكشف أمره.

وظهر المتهم أثناء تمثيل جريمته، يرتدي قميصًا وبنطلون جينز، وبدأ في تمثيل جريمته بداية من تحركه في الشارع، وصولًا إلى المخزن، مسرح الجريمة، والإمساك بالضحية وخنقها ودفنها داخل المخزن.

بعد استخراج الجثة، تبين أنها "هيكل عظمي"، نظرًا لمرور 5 سنوات على ارتكاب الجريمة، وتم عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وعقب تمثيل الجريمة بالصوت والصورة، قررت جهات التحقيق حبس المتهم الذي قضت محكمة الجنايات باعدامه شنقا وتقدم بالطعن على الحكم ورفضته محكمة النقض، منذ قليل.