تغيب أسرة ومحامي "سفاح الجيزة" عن جلسة الطعن على إعدامه

رفعت الدائرة “د” جلسة نظر الطعن المقدم من المتهم قذافي فراج، المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة، على حكم صادر ضده بالإعدام في قضية قتل فتاة في الإسكندرية، حمل رقم 9046 لسنة 91 جنايات إعدام في القضية رقم 2340 لسنة 2021 ثان المنتزه جزئية للقرار.

وشهدت جلسة الطعن المقدم من المتهم قذافي فراج، المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة، تغيب أسرة ومحامي المتهم.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، في 5 أبريل من عام 2021، بالإعدام شنقا على "سفاح الجيزة"، بعد اتهامه بقتل المجني عليها "ياسمين.ن" عمدا ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة.

وأجرت نيابة المنتزه ثان تحقيقات فى القضية رقم 2340 لسنة 2020 قسم شرطة ثان المنتزه، مع المتهم، وذلك في واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها بمخزن بمنطقة العصافرة قبل 3 سنوات.

يذكر أن النائب العام، قد أمر في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.