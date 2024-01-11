الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قبل الحكم.. أبرز الاتهامات لـ 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي

 تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بـمحكمة بدر اليوم الخميس، للحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

 

 أبرز الاتهامات الموجهة للمتهمين 

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

تفاصيل أمر الإحالة

ونسبت النيابة في أمر الإحالة للمتهمين، اتهامات بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.

الدائرة الثانية ارهاب محكمة بدر 16 متهم فض اعتصام رابعة المستشار حمادة الصاوي

مواد متعلقة

غدًا.. سفاح الجيزة يظهر من جديد أمام النقض بسبب جريمة فتاة الإسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات لـ"عنتيل مدينة نصر"

غدًا.. استكمال محاكمة شاب بتهمة استعراض القوة فى دار السلام

غدًا.. الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

الحكم ببطلان فرض رسم خاص بالمحاكم يعادل نصف الرسوم الأصلية 9 مارس

إحالة شاب تحرش بفتاة فى التجمع إلى الجنايات

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعي 9 مارس

9 مارس.. الحكم في بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل

الأكثر قراءة

ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها فى 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

سهرة شذوذ ومخدرات وراء مقتل خمسيني في النهضة

استشهاد الصحفى "محمد الثلاثينى" جراء قصف إسرائيلى على منزله بغزة

ضبط محام قادم من السعودية بـ1250 قرصا مخدرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا