الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة شاب متهم باستعراض القوة في دار السلام

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل محكمة مستأنف دار السلام، اليوم الخميس، محاكمة شاب متهم باستعراض القوة والتعدي على جاره بالضرب بمنطقة دار السلام.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بتعدي أحد الشباب على آخر بسبب خلافات الجيرة بالضرب والترصد له، ما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط "محمد. أ"، 25 عامًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته للجنايات التي قررت السابق وذلك عقب توجيه تهم الضرب واستعراض القوة للمتهم والتسبب في إصابة المجني عليه وفقًا لتقرير الطب الشرعي المقدم منه.

وتبيَّن أن المحكمة سبق أن أصدرت حكمًا على المتهم بالحبس عامًا، فاستأنف على القرار.

محكمة مستأنف دار السلام محاكمة المتهم باستعراض القوة دار السلام غرفة النجدة خلافات الجيرة

مواد متعلقة

غدًا.. سفاح الجيزة يظهر من جديد أمام النقض بسبب جريمة فتاة الإسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات لـ"عنتيل مدينة نصر"

غدًا.. استكمال محاكمة شاب بتهمة استعراض القوة فى دار السلام

غدًا.. الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

الحكم ببطلان فرض رسم خاص بالمحاكم يعادل نصف الرسوم الأصلية 9 مارس

إحالة شاب تحرش بفتاة فى التجمع إلى الجنايات

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعي 9 مارس

9 مارس.. الحكم في بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل

الأكثر قراءة

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

أحمد العوضى يتصدر إيرادات الأربعاء.. ويصل للمليون التاسع

اليوم.. "سفاح الجيزة" يظهر من جديد أمام محكمة النقض

أمطار على الإسكندرية.. "الفيضة الكبرى" تضرب عروس البحر المتوسط

يومان فى البحر.. "الطقس السيئ" يُصعّب مهمة البحث عن غريق لوران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا