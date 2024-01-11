الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء سماع مرافعة دفاع سفاح الجيزة على حكم إعدامه فى قضية "فتاة إسكندرية"

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

بدأت منذ قليل الدائرة "د" بمحكمة النقض، اليوم الخميس، سماع مرافعة دفاع المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، في الطعن على حكم صادر ضده بالإعدام فى قضية قتل فتاة في الإسكندرية، في الطعن رقم 9046 لسنة 91 جنايات إعدام في القضية رقم 2340 لسنة 2021 ثان المنتزه جزئية.

كانت قد قضت محكمة جنايات  الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، في 5 أبريل من عام 2021، بالإعدام شنقًا على "سفاح الجيزة"، بعد اتهامه بقتل المجني عليها "ياسمين.ن" عمدًا ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة.

وقد أجرت نيابة المنتزه ثان تحقيقات فى القضية رقم 2340 لسنة 2020 قسم شرطة ثان المنتزه، مع المتهم، وذلك فى واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها بمخزن بمنطقة العصافرة قبل 3 سنوات.

النائب العام، قد أمر في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

محكمة النقض مرافعة دفاع المتهم قذافي فراج الطعن الإعدام جنايات الإسكندرية

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