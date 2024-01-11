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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. "سفاح الجيزة" يظهر من جديد أمام محكمة النقض

المتهم قذافي فراج
المتهم قذافي فراج

تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، أولى جلسات نظر أحد الطعون على المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، "سفاح الجيزة"، وذلك على حكمين صادرين بالإعدام ضده في قضيتين بالقتل العمد.

وكان قد أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق، في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات"، في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع، من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها، مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية"، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.

 

وأخطرت النيابة العامة، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ4 أشخاص هم: صديقه وزوجته وسيدتان، بالجيزة والإسكندرية.

 

الإعدام شنقًا 

 في مارس 2022، قضت محكمة الجنايات بالإعدام لسفاح الجيزة بسبب إنهاء حياة زوجته فاطمة و3 آخرين، بعد تصديق مفتي الجمهورية.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت في وقت سابق، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، أوراق المتهم قذافي فراج المعروف بـسفاح الجيزة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إزهاقه روح زوجته فاطمة زكريا.

 

وأحالت جهات التحقيق المتهم سفاح الجيزة إلى محكمة جنايات الجيزة، لمعاقبته عما نسب إليه بإزهاقه أرواح 4 أشخاص، هم زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار والترصد، خلال عامي 2015 و2017، حيث أعد مقابر لهم، لدفن وإخفاء جثتهم فيها.

 

وأودعت جهات التحقيق المتهم قذافي فراج المعروف بـسفاح الجيزة، في مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهرين، بعد أن استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهم، بالكشف سلامة قواه العقلية، وعما إذا كان يعاني من أمراض عصبية أو نفسية من عدمه.

محكمة النقض قذافي فراج عبد العاطي “سفاح الجيزة” القتل العمد أولى جلسات

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