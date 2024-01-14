وجبة سمك تصيب أسرة كاملة بالتسمم في إمبابة

وجبة "سمك" مغرية الشكل أقبل على تناولها أفراد أسرة كاملة بمنطقة امبابة قبل أن يصابوا جميعًا "زوجين وابنائهما الاربعة" بحالة إعياء شديدة بعد شعور كل منهم بمغص شديد وقيء مستمر.

ونجح الجيران في نقلهم إلى المستشفى بعد تعالي صرخاتهم، وقدم لهم الأطباء الإسعافات الأولية لحين تلقيهم العلاج.

"كلنا سمك".. بهذه الكلمة رد الأب العجوز من بين آلامه على سؤال الطبيب الذي استفسر عن سبب الحالة التي أصابتهم جميعًا قبل أن يخطر نقطة الشرطة بالمستشفى لوجود شبهة تسمم في الطعام حسب ما أكده الكشف الطبي والتحاليل المبدئية.

تلقى كان اللواء إيهاب خلاف مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع شمال الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تسمم جماعي بشارع رزق عبدالعال متفرع من شارع المطار بإمبابة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص إصابة زوجين وأبنائهما الأربعة بحالة تسمم، ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع الجيزة بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.

النيابة العامة بشمال الجيزة طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين للاستماع لاقوالهم، كما طلبت النيابة انتداب مفتش الأغذية لأخذ عينة من الطعام لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وكشفت التحقيقات أن المصابين هم أحمد.س 60 سنة، وزوجته أسماء.ع 42 سنة، وأبنائه الأربعة، وهم ودينا.أ15 سنة، وسارة. أ14 سنة، وخالد. أ13 سنة، وحازم، أ 11 سنة، وتم نقلهم مستشفى امبابة العام.