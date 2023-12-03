قبل النطق بالحكم.. النص الكامل للتحقيقات في قضية حفل المنصورية

تنظر محكمة الجيزة اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل.

التفاصيل الكاملة لأزمة حفل المنصورية في كرداسة

كانت بداية الأزمة بتداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش تحت عنوان “حفل المنصورية” للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها وأجرت تحرياتها واستمعت لعدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا الكائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وفي يوم الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

كشفت التحقيقات في قضية حفل المنصورية المقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة أن الحفلة تم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة بدون إبلاغ السلطات الأمنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى حدوث فوضى واضطراب في نهاية الحفل.

استعراض القوة والتلويح بالعنف

وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين أحمد.ف، سعيد. ف، محمد. ع، إسلام. س، ياسر. س، محمد. ع، مسعد.ع، أشرف.ع، عطية. أ، أنور. ع، محمد. ف، اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل محل الواقعة، ومن بينهم إناث، حال حملهم أدوات اعتداء، وكذا إحرازهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.

إنكار المتهمين في التحقيقات للتهم المنسوبة إليهم

وخلال التحقيقات أنكر المتهمون تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل، وباقي التهم المنسوبة إليهم.

وأشارت التحقيقات إلى أنه لا يوجد شخص متضرر من الحفل، أو ظهور مجني عليه يتهمون المتهمين باستخدام القوة والعنف والبلطجة عليهم، علاوةً على عدم ضبط أي أسلحة أو أدوات حوزة المتهمين حال ضبطهم.

وأضافت التحقيقات أن الفيديوهات المضبوطة جاءت جميعها لأشخاص مُجهلة لم تسفر التحقيقات عن كونها تخص أي من المتهمين عدا المتهم محمد. ع، الذي شهد مجري التحريات أنه الشخص الظاهر بأحد تلك المقاطع، وبمواجهة المتهم محمد.ع بما شهد به مجري التحريات من ظهوره بمقطع فيديو يحمل الشوم، والتعدي على سيارة يخرج من مستقليها أصوات صراخ أنكر.

أقوال مالك فيلا المنصورية أمام جهات التحقيق

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال مالك الفيلا، ووجهت له اتهام تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة وإقامة وإدارة ملهى بغير ترخيص، وتقديم مشروبات روحية دون ترخيص، وأفاد خلال أقواله أن الفيلا ملك لوالدته ووالدته وشقيقاه يمتلكون الفيلا محل الوقائع، وأنهم لا يعلمون شيئًا بشأن الحفل، وأن الشركة المنظمة عرضت عليه تنظيم الحفل بالفيلا ذلك دون عائد مادي ووافق.

وأنكر مالك فيلا المنصورية أمام جهات التحقيق الاتهامات له، ونفى علمه بوجود أي مواد مخدرة أو مشروبات كحولية بالحفل، وأنه اشترط عليهم عدم إدخال مواد مخدرة.

وأضاف أن هذه الحفلة أول حفل يقام بالفيلا، ولم يحضره بشخصه، وأنه سمع عن نشوب مشاجرة بين بعض الجيران وضيوف الحفل على مسافة من الفيلا عقب انتهاء الحفل ولكنه لم يكن حاضرا، وأشار إلى أن الشركة المنظمة هي التي تبيع التذاكر لطلبة المدارس وليس له علاقة بذلك.

أقوال المتهم الثاني في الاتهامات الموجهة له

وأنكر المتهم الثاني التهم المنسوبة إليه، بوجود أي مواد مخدرة أو تعدٍّ بالحفل ولم يشاهد أية مشاجرات أو اعتداءات أو أسلحة سواء في الحفل أو محيطه كما لم يحدث أية وقائع خطف أو تحرش أو إطلاق أعيرة نارية.

وأضاف أنه مهمته الوحيدة بيع بعض التذاكر للطلاب بفئات 900 جنيه 1400 جنيه لفئة أخرى، ويقوم بتوريد ثمنها للشركة المنظمة مقابل وعد من الشركة بأنها ستقوم بتنظيم حفل مجاني للطلاب بأحد الفنادق في يونيو القادم.

وكشف أنه انصرف من الحفل قبل انتهائه ولم يشاهد أي مشاجرات أو اعتداءات أو أسلحة سواء في الحفل أو محيطه كما لم يحدث أية وقائع خطف أو تحرش أو إطلاق أعيرة نارية، وعلم بما حصل في اليوم التالي من خلال الصور والفيديوهات المنتشرة.