مليونا جنيه مكسب 7 طلاب.. مفاجآت صادمة في تحقيقات "هالوين المنصورية"

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية تفاصيل صادمة في واقعة حفل المنصورية وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية

وتبين من التحقيقات أن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.

واعترف الطلاب أمام جهات التحقيق أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن مكسب كل طالب تراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهّزته.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل 5 أشخاص في واقعة حفل المنصورية بكفالة مالية.

جاء قرار النيابة بإخلاء سبيل 2 من القائمين على نشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بالحفل بكفالة مالية 10 آلاف جنيه؛ للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة 100 ألف جنيه؛ لإقامته حفل دون ترخيص، كما أمرت بإخلاء سبيل 2 من منظمين الحفلة بكفالة 50 ألف جنيه.