شعرهم ساح.. لغز تشويه ملثمين لفتاتين بماء النار في منشأة القناطر

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في تشويه وجه فتاتين بـ"مية نار" من شابين ملثمين في مدينة منشأة القناطر بالجيزة حيث تبين ان المتهمين أبناء عمومة المجني عليهما

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين ألقيا مياه نار عليهما، بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، مؤكدة أن المتهمين استقلا دراجة نارية وأخفيا معالم وجهيهما وانتظرا الفتاتين أثناء سيرهما في الشارع وفور رؤيتهما تتبعاهما وقاما بإلقاء مياه النار على وجهيهما وفرا هاربين.

وكشفت التحقيقات ان غرفة النجدة تلقت بلاغا يفيد قيام شخصين بإلقاء ماء النار على وجه فتاتين أثناء سيرهما بمنطقة منشأة القناطر، تم ضبط أحد المتهمين وفر الآخر هاربا وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه والمتهم الهارب الجريمة بسبب خلافات عائلية قديمة بينهما وبين المجني عليهما ما دفعها لتشويه وجهيهما بماء النار.

وأشارت التحقيقات إلى إصابة الفتاتين بحروق بنسبة 10% بالوجه والذراعين ما أدى لحروق واحترق بالشعر.