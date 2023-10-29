"ضرب إخواتي الصغيرين".. حبس المتهم بقتل عامل في الوراق 4 أيام

أمرت نيابة شمال الجيزة، حبس متهم بقتل شاب بطعنة "بكزلك" في رقبته بسبب خلافات جيرة في الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

باشرت النيابة التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل شاب ويدعى "أيمن.ش" حلاق 35 عاما، بطعنة خلال مشاجرة الوراق، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية والمتهم، بسبب تعدي الضحية على أشقاء المتهم الأصغر سنا، بسبب لهو الأطفال، على إثرها قام المتهم بالتعدي على الضحية مما أدى لوفاته.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن شاب بكزلك في رقبته بسبب خلافات جيرة بينهما.

وبين تقرير الطب الشرعي بعد الكشف الظاهري لجسد المجني عليه، وجود قطع جزئي بالرقبة إثر تعرضه للطعن بسلاح حاد.

وكشفت التحقيقات، أن بلاغا ورد لغرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالفحص تبين وجود جثة شاب محمد.ش، 35 عاما، مصاب بطعنة نافذة في الرقبة وأن جاره "عاطل" وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات الجيرة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الطب الشرعي من التشريح وتسليم جثمانه لذويه.