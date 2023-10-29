جريمة الوراق.. نحر عنق جاره بـ"كزلك" لخلافات قديمة

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية ملابسات مقتل شاب في منطقة الوراق، حيث تبين أن جاره غرس "كزلك" في رقبته، بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه"محمد. ش." 35 سنة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين جاره، تطورت إلى مشاجرة، أحضر المتهم سلاحًا أبيض "كزلك" وسدد للضحية طعنة في الرقبة فأرداه قتيلًا.

وبين تقرير الطب الشرعي بعد الكشف الظاهري لجسد المجني عليه، وجود قطع جزئي بالرقبة إثر تعرضه للطعن بسلاح حاد.

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لغرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالفحص تبين وجود جثة شاب محمد.ش، 35 عاما، مصاب بطعنة نافذة في الرقبة وأن جاره "عاطل" وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات الجيرة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الطب الشرعي من التشريح وتسليم جثمانه لذويه.