حبس المتهم بالاتجار فى النقد الأجنبي بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم، حبس أحد الأشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمدينة نصر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.