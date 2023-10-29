مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإخلاء سبيل 5 أشخاص في واقعة حفل المنصورية بكفالة مالية.

وجاء قرار النيابة العامة، بإخلاء سبيل 2 من القائمين على نشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بالحفل بكفالة مالية 10 آلاف جنيه؛ للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة 100 ألف جنيه؛ لإقامته حفل دون ترخيص، كما أمرت بإخلاء سبيل 2 من منظمين الحفلة بكفالة 50 ألف جنيه.

وكانت حجزت النيابة العامة بالجيزة، 6 أشخاص على ذمة التحريات في واقعة حفل المنصورية.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وضبط 4 أشخاص هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كشفت التحقيقات عن أن مالك فيلا بمنطقة المنصورية بكرداسة نظم حفلًا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات قبل توجه عدد من أهالي عزبة العرب -محل الفيلا- والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم ما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.