ضبط 6 من المعتدين على حفل المنصورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيلا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشبكة الإنترنت، تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطنى المنطقة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لشرطة النجدة من أهالى المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالى المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأي بلاغات.

مالك الفيلا معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات الصاخبة للشباب

وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبسؤال عدد من أهالى المنطقة، أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالى المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التى تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك، إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلًا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات، وقيام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادى الحفل أثناء مغادرتهم، والاعتداء عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجى مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص، ولم تتلق المديرية أي بلاغات أو تسجل المستشفيات ووصول أي مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

وتم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى الحفل وجارٍ ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادى الحفل، وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات دون ترخيص.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.