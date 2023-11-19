من الشائعات للتخشيبة.. تفاصيل جلسة محاكمة 20 متهمًا في قضية حفل المنصورية

حجزت محكمة جنح كرداسة بالجيزة، الأحد، الحكم على 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “حفل المنصورية”، بتهمة التعدي على مرتادي الحفلة في منطقة المنصورية، لجلسة 3 ديسمبر المقبل.

وأحالت النيابة العامة 20 متهمًا لمحكمة الجيزة بعد أن وجهت إليهم تهمه ارتكاب جريمة التعدى على طلاب إحدى المدارس الدولية أثناء إقامتهم حفل فى فيلا مستأجرة بالمنصورية، وحمل أسلحة بيضاء دون ترخيص، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 14981 لسنة 2023 جنح كرداسة.

وأثارت حفلة المنصورية ردود أفعال كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت فيديوهات لحفلة تم تنظيمها بشكل عشوائي من قبل إحدى الشركات الخاصة بمنطقة المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة، وأثناء الحفل خرج أهالي المنطقة حدثت اشتباكات بين الطرفين.

فيديوهات لطلبة وفتيات

وحسب فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل، فإن حفل الهالوين نظمه فتيات وصبية دون الـ16 عامًا وتبين أنهم طلاب إحدى المدارس الدولية، وروى عدد من الطلاب أن فتيات لدى مغادرتهن الحفل تعرضن للتحرش وإطلاق النيران من قبل مجموعة من الأشخاص ما أثار رعبهن عقب الاستيلاء على متعلقاتهن الشخصية.

التحريات: لا توجد حالات وفاة

وأكدت التحريات أنه لا توجد أي حالات وفاة أو إطلاق لأعيرة نارية داخل حفلة المنصورية، ولا توجد أي بلاغات لدى أقسام الشرطة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لتحديد هوية المتهمين في الواقعة لضبطهم، وكذلك الأشخاص الظاهرين في مقاطع الفيديو المنتشرة.

الداخلية تضبط المتهمين

وكشفت وزارة الداخلية عن ضبط عدد 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى إحدى الحفلات بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة وجارى ضبط عدد (4) هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

فى إطار كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطنى المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلى بتاريخ 26 الجارى تبلغ لشرطة النجدة من أهالى المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالى المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.

بإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالى المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالى المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التى تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم فى استخدام الفيلا.

وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفل لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادى الحفل أثناء مغادرتهم والتعدى عليهم، ما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجى مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلقى المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

تم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى الحفل وجارى ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادى الحفل وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات دون ترخيص.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.