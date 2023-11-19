الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماذا قالت النيابة في أمر إحالة المتهمين في "قضية حفل المنصورية"

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات الجيزة الاستماع للنيابة في أولى جلسات محاكمة  12 شخصًا في قضية حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل. 

وطالبت النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “حفل المنصورية”، بتهمة استعراض القوة والتعدي بالضرب علي حاضري الحفل.

جرائم وليست جريمة

وقال ممثل النيابة إن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم وليس جريمة واحدة وفقا لما هو ثابت من أوراق التحقيق وأقوال الشهود وما وثقته كاميرات المراقبة، حيث توجهوا ضمن حشد كبير من الأهالى إلى الفيلا، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد الطلبة والطالبات المشاركين فى الحفل، ثم اعتدوا عليهم بالضرب وأتلفوا عددا من السيارات الخاصة.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، عن تفاصيل واقعة حفل المنصورية وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.

وأوضحت التحقيقات أن الحفل نظّمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد عن مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.

واعترف الطلاب أمام جهات التحقيق، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق أن مكسب كل طالب تراوح بين 200 إلى 250 ألف جنيه، وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهّزته.

حكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة حفل المنصورية مرتادي الحفل

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