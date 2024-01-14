سقوط 8 من تجار الكيف بـ6 كيلو حشيش وهيروين في المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 8 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو هيروين وحشيش وأيس.

البداية تعود عندما تم ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 2.400 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس - وسلاح أبيض "سكين".

كما تم ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.900 كيلو جرام، وضبط عاطلين - لهما معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.