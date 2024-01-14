الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طبيعية".. التحريات: لا شبهة جنائية فى وفاة عربى الجنسية داخل سيارته بنزلة السمان

جثة
جثة

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي  في واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، داخل سيارته بمنطقة نزلة السمان، عن أن الوفاة طبيعية، وأكدت التحريات أنه لا توجد أي ثمة شبهة جنائية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثورعلى جثة شاب بمنطقة نزلة السمان، وبالانتقال والفحص تبين أنه يحمل جنسية دولة خليجية، وتم إخطار سفارة بلاده.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي قررت التحفظ على السيارة التي تحمل لوحات رقم «2407»، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البحث الجنائي جثة شاب منطقة نزلة السمان

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