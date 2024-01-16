الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد 10 سنوات من الجريمة.. الحكم على عامل قتل شاب في قنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ وعضوية المستشارين مؤمن أبو الفتوح رضوان وتامر أحمد رضا، وبحضور زياد ضياء وكيل أول النيابة وبأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك الجبلاوي، بالسجن 5 أعوام لشخص اشترك مع 10 آخرين في قتل شاب وإصابة آخر في قرية أولاد عمرو مركز قنا.

 

ترجع بداية القضية إلى عام 2014 عندما قام المتهم “رمضان.ع”، بالاشتراك مع 10 آخرين بضرب المجني عليه "حارص.ي.ا، تم إصابته إصابات بالغة أودت بحياته وإصابة س، باستخدام مواسير حديدية والعصا الشوم بسبب أولوية المرور داخل قرية أولاد عمرو.

 

وبعد 10 أعوام من ارتكاب الواقعة تم القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات والتي قضت بحبس المتهم 5 أعوام بتهمة الضرب أفضى إلى الموت بالاشتراك مع 10 آخرين بسبب مشاجرة نشبت بين الطرفين على أسبقية المرور في الطريق.

الجنايات قنا امن قنا محافظ قنا محافظة قنا

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