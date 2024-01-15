رئيس "مياه قنا" يتابع أعمال إحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي الرئيسي

تابع المهندس رجب عرفة خليل رئيس شركة مياه قنا، أعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة صرف صحي الحصواية القديم خرسانة مسلحة والذي تم تشغيله عام ١٩٨٦ والذي عرض مدينة قنا لانقطاع المياه لمدة ٢٤ ساعة متواصلة؛ لعدم وجود خط بديل، وذلك عقب الانتهاء من خط الطرد البديل وتشغيله وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة.



وأفاد المهندس رجب عرفة، بأن تكلفة الخط البديل تخطت ٢٠٠ مليون جنيه بطول ٦كم قطر ٩٠٠مم بولي إثيلين.



وأضاف المهندس رجب عرفة، في بيان، اليوم الإثنين، أن إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط القديم بطول ١ كيلو متر يعتبر جزء أساسي من منظومة الصرف الصحي لمدينة قنا حتى لا تتعرض المدينة لقطع المياه أو طفوحات فى الشوارع فى حالة حدوث أي أعطال بالخط أو المحابس.



يأتى ذلك من خلال حرص الشركة على تحقيق رسالتها فى تقديم خدمة مياه شرب نقية وصرف صحي آمن.