الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طالبات نجع حمادي يتصدرن نتيجة "أنشطة اللغة العربية لطلاب التعليم الفني" بقنا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلن توجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية بمديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، نتيجة مسابقة أنشطة اللغة العربية لطلاب التعليم الفني للعام 2023- 2024، برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف ومتابعة الدكتور نجم أحمد علي مدير التعليم الفني، والدكتور محمد مصطفي أحمد موجه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإشراف عام محمد أمين صديق، منسق عام المسابقة محمد المدني محمد، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا.

 أسماء الفائزين في المسابقة

أسفرت نتيجة المسابقة، عن فوز عدد من طالبات مدارس التعليم الفني، بإدارة نجع حمادي التعليمية، حيث حصلت الطالبة" داليا لطفي عبد اللطيف أمين " بفصول النجاحية التجارية علي المركز الثالث علي مستوي المديرية في ( كتابة الشعر)، كما حصلت الطالبة " شرين فايز أحمد عبد الحميد " بالمدرسة الفنية بنات بالألومنيوم، علي المركز الأول علي مستوي المديرية في ( كتابة القصة )، كما حصلت الطالبة " أسماء محمد زغوب يوسف" بمدرسة التجارة بنات بنجع حمادي، علي المركز الأول علي مستوي المديرية في (القراءة )، وحصلت الطالبة " سماح سمير توفيق سيد" بمدرسة الزخرفية بنات بنجع حمادي، علي المركز الثاني علي مستوي المديرية في الرسم اليدوي.

من جانبه تقدم الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا بالتهنئة للطالبات الفائزات في فعاليات المسابقة، متمنيا لهن تحقيق مزيدا من النجاحات.

يذكر أن مسابقة أنشطة اللغة العربية بقنا لطلاب التعليم الفني، تتنوع مجالاتها حيث تشمل " كتابة الشعر، إلقاء الشعر، كتابة القصة، القراءة، البحث، الرسم اليدوي".

قنا تعليم قنا وزارة التربية والتعليم نجع حمادي محافظة قنا

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