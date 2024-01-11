برلمانية "واقعة الغش" تتغيب عن حضور جلسة حرمانها من الامتحانات

تغيبت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن حضور جلسة الدعوى المستعجلة التي أقامتها في القضاء الإداري بمحافظة قنا، بشأن حرمانها من استكمال الامتحانات بكلية الحقوق بجامعة الوادي الجديد، فيما قد حضر أحمد شوقى ممثلاً عنها.

وكانت جامعة جنوب الوادي قد أصدرت بيانًا يتضمن، أنه في يوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024 م، وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة «انتساب عام» بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر «القضاء الإداري»، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة «مدرس مساعد» سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.

وأضاف البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة ابنة عضو مجلس نواب حاليًا، وكان ذلك على مرأى ومسمع من بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور «أستاذ مساعد» لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضًا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.