الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بطلب من والدته.. استخراج جثة عامل بعد دفنها بـ3 أشهر في قنا

جثة عامل
جثة عامل

قررت النيابة العامة بقنا، استخراج جثة عامل، بعد 3 أشهر من دفنها، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمالي قنا.

وكانت الأجهزة المعنية، تلقت بلاغا من “فوزية.ع.م”، والدة المتوفي محمد أبو القاسم مبارك، تتهم فيه زوجته بالتخلص منه، بعد دفنه منذ 3 أشهر، ووجود شبهة جنائية في وفاته.

وقررت جهات التحقيق، استخراج جثة المتوفي، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع شاب في ظروف غامضة بقرية زليتم

كان قد لقي شاب مصرعه، الثلاثاء الماضي، في ظروف غامضة بقرية زليتم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما قد أخطرت جهات التحقيق.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة، ك. ا. س، في الثلاثينات من العمر في ظروف غامضة بقرية زليتم غرب مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ومباحث مركز شرطة نجع حمادي من جهودها لضبط المتهم في الواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة، واودعت الجثة بمشرحة المستشفى.

النيابة العامة قنا إدارة الوقف محافظة قنا محافظ قنا

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