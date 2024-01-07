الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يزور دير الأنبا بضابا.. ووفد "حياة كريمة" يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم وفد من مؤسسة حياة كريمة، التهنئة للأقباط بمناسبة أعياد الميلاد، داخل دير الأنبا بضابا بنجع حمادي، وحرص متطوعو حياة كريمة على تقديم التهنئة للأقباط، معربين عن خالص التهاني للأقباط، وأن الجميع هنا يعيش في محبة وأخوة في وطن واحد.

في سياق متصل، واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك أثناء زيارته دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، وكان فى استقباله القمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحي.

 رافقه خلال الزيارة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، والعقيد أشرف البغدادي المستشار العسكرى للمحافظة، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، والنائب هشام الشعيني، والنائب فتحي قنديل، والنائب عبد الفتاح الشحات، والنائبة سحر صدقي، والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية. 

 تقديم الهدايا للأطفال المترددين على الدير للاحتفال


قدم محافظ قنا الهدايا للأطفال المترددين على الدير للاحتفال، مؤكدًا أن هذه المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

من جانبه، قدم وكيل مطرانية نجع حمادي، الشكر لمحافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية لحرصهم على مشاركة الأقباط في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، متمنيًا دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كل القطاعات داعيًا الجميع للالتفاف خلف القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة.

نجع حمادي حياة كريمه أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالغربية عيد الميلاد قنا

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