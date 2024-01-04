الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مأساة متكررة..

طبيب ينسى "فوطة" داخل بطن مريضة لمدة سنة بقنا.. وزوج الضحية: جسمها تعفن من الداخل

اسرة الضحية
اسرة الضحية

اتهمت أسرة ربة منزل في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، طبيبا بالإهمال الطبي، وذلك لنسيانه "فوطة" داخل بطنها عقب إجرائها عملية المرارة، واستمرت داخل بطنها لمدة تزيد عن عام، حتى رحلت السيدة وتوفيت منذ أيام قليلة وسط حالة من الحزن قد سيطرت على أسرتها.

سوما محمود محمد الحفنى كريم، كانت تبلغ من العمر 38 عامًا، ذهبت لطبيب خاص من أجل استئصال المرارة، وبعد إجراء العملية كانت تشعر بألم باستمرار في مكان العملية لمدة 4 أشهر، حتى قررت الذهاب لطبيب آخر من أجل توقيع الكشف الطبي، واكتشفت الأسرة أن هنالك "فوطة" داخل بطنها - وذلك وفقًا لتصريحات زوجها -.

يقول زوجها في حديثه لـ"الدستور"، إنه عقب إجراء عدة إشاعات وتحاليل، اكتشفوا أنه يوجد داخل بطنها "فوطة"، لافتًا إلى أنهم ذهبوا لطبيب آخر من أجل إجراء عملية جراحية لاستخراج "الفوطة" من داخل البطن، حيث تسببت في أورام داخل بطنها، قائلًا: "أجرينا لها العملية ولقينا الجسم من الداخل في حالة تعفن بسبب الفوطة وتم استئصال جزء من المعدة".

ويضيف الزوج، خلال حديثه قائلًا: "الدكتور استخرج فوطة عربية من داخل بطن زوجتي، وهي نفس الفوط التي يتم استخدامها للعربيات والميكانيكي وعيالي اتيتمت بسبب الخطأ الطبي"، لافتًا إلى أن زوجته توفيت الجمعة الماضية، وتركت له 6 من الأبناء وقد بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على حق زوجته الراحلة.

وطالب الزوج، بالقصاص العادل لزوجته - حسبما ذكر - والتي توفيت بسبب استمرار وجود "الفوطة" داخل بطنها لمدة استمرت أكثر من 12 شهرًا، مما أدى لإصابتها بأمراض عديدة، وتعفن أجزاء عديدة من بطنها، مؤكدًا أن الزوجة تركت الأبناء ورحلت قائلًا: "أنا عاوز حق مراتي وحق عيالي اليتامى مش عاوز غير القانون ياخد مجراه".

ربة منزل فاة ربة منزل قنا أبوتشت محافظة قنا

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