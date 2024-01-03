إصابة شاب بطلق نارى فى نجع حمادى بقنا

أصيب شاب بطلق ناري، فجر اليوم الأربعاء، في ظروف غامضة بقرية الهيشا، التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة شاب بطلق ناري داخل قرية الهيشا في نجع حمادي.

وتبين بعد الفحص إصابة "طاهر. أ. م، يبلغ من العمر 37 عامًا، بطلق ناري بالساق اليمنى في ظروف غامضة داخل قرية الهيشا، مركز نجع حمادي، وتم نقله إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.