الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يوجه بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية وتعظيم الاستفادة من حجم الإيرادات

محافظة قنا
محافظة قنا

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية، والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، لمناقشة ملف تعظيم موارد المحافظة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها، ووضع الحلول امام التحديات التي تعطل ذلك،  بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة وحمدي حسين مدير الشئون المالية والإدارية، وزكريا قزمان،  مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، واحمد يوسف مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية.

الاجتماع تضمن مناقشة الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الايرادات

ومن جانبه، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الاجتماع تضمن مناقشة الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الايرادات بجميع مراكز المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات للاستفادة من الإيرادات ومناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف عبد الباقي، أن محافظ قنا وجه بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكدًا على أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام.

كما تم مناقشة تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الاعلانات لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيرا إلي انه وجه بضرورة التنسيق والتواصل مع أصحاب الشركات والمعلنين، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح الدولة، وإخطارهم بفترة السماح لسرعة سداد تلك المستحقات، والتي يتم إعادة استغلالها مره أخرى في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق.

قنا محافظ قنا القطاعات الخدمية اشرف غريب الداودي ديوان عام قنا

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