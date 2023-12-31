ضحية جديدة للإهمال الطبى.. ماذا حدث لطفلة أبوتشت؟.. والد الطفلة يكشف التفاصيل كاملة

عاقبت محكمة أبوتشت بقنا، حضوريا، أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت، المتسببين في وفاة الطفلة "قسم"، البالغة من العمر 4 أشهر، بالسجن خمس سنوات لكل منهم، وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه.

من جانبه، قال محمود أبوالحسن محمد، والد الطفلة، في أول تعليق له بعد صدور الحكم، إن طفلته التي كانت تبلغ من العمر 4 أشهر أصيبت بنزلة معوية فذهب بها إلى طبيب خاص، فكتب لها أدوية، لكنه بعد ذلك ذهب بها إلى المستشفى العام بمركز أبوتشت وذلك بعد أن عرضها على طبيب آخر أوصى بدخولها المستشفى، وذلك لتعليق محاليل لها.

وتابع والد الطفلة أنه بعد دخول الطفلة مستشفى أبوتشت العام، وتعليق المحاليل، بدأ جسدها في الانتفاخ والتورم، قائلًا: "سألت الأطباء داخل المستشفى إيه ده؟ فقالولي عادي اللي بيحصل ده، وخدت كلامهم ثقة، ويوم بعد يوم بدأ التورم في الزيادة، وكانت المفاجأة والصدمة بعد 4 أيام، عندما أصيبت الطفلة باختناق في التنفس وتوقف عن التبول".

وأضاف أبوالحسن، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن الصدمة الأكبر كانت في مستشفى جامعة سوهاج، حينما تم تشخيص الطفلة بإصابتها بفشل كلوي حاد نتيجة لاحتباس قوي لمدة 4 أيام، لافتًا إلى أن أطباء المستشفى أجروا العديد من التحاليل والفحوصات الطبية ليتم اكتشاف إصابة طفلته بتليف في الكبد وفشل كلوي حاد وتلف في الرئتين وتسمم في الدم، وذلك بسبب الاحتباس البولي، مما أدي إلى وفاتها عن عمر 4 أشهر.

وكشف والد الطفلة عن أنه كان ينتظر الطفلة "قسم" مولودته منذ قرابة 8 سنوات، حيث كان قد توقف هو وزوجته عن الإنجاب، لأنه كان هناك اشتياق للمولودة، قائلا: "كنت في صدمة وذهول أفقدني كل شيء، حتى ذهبت للمشرحة وأخذت الطفلة وكفنتها ودفنتها وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وذكر والد الطفلة أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقام بتحرير محضر اتهم فيه مدير مستشفى أبوتشت بصفته وشخصه وقسمي الأطفال والتمريض، لكن النيابة العامة والطب الشرعي أكدا أن 3 أطباء هم من تسببوا في الإهمال الطبي ووفاة الطفلة الصغيرة، مؤكدًا أنه كان يثق من اللحظة الأولى في القضاء المصري العادل ليحصل على حقوقه الكاملة.

وكانت جهات التحقيق بقنا قد قررت إحالة 3 أطباء بمستشفى أبوتشت المركزي للمحاكمة بتهمة الإهمال والتأخر في تشخيص حالة الطفلة، والتسبب في وفاتها، داخل المستشفى.

ووجهت جهات التحقيق إليهم تهمة التسبب خطأ في وفاة الطفلة نتيجة إهمالهم وتأخرهم في تشخيص حالة الطفلة المتوفاة، مما أدى إلى تفاقم حالتها المرضية، واكتشاف الفشل الكلوي، ومن ثم الوفاة.

وكان قد حرر محمود أبوالحسن، والد الطفلة "قسم"، محضرًا يحمل رقم 5126 لسنة 2022، اتهم خلاله الأطباء المختصين بقسم الأطفال بالإهمال الذي نتج عنه وفاة طفلته، بتهمة الإهمال والتأخر في تشخيص حالة الطفلة، والتسبب في وفاتها، وعاقبت المحكمة في جلستها اليوم المتهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.