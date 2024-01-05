الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشقاء فى حادث تصادم بقنا

حادث صدام تريلا
حادث صدام تريلا

أُصيب 4 أشقاء، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتين سرفيس وتريلا، في شارع المعتقل، ببندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين سرفيس وتريلا في شارع المعتقل داخل دائرة بندر قنا، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشقاء.

وبعد الفحص تبيّن إصابة كل من محمد حجاجى محمد، يبلغ من العمر 5 أعوام، جرح قطعى بالوجه، وأشقائه مروان حجاجى محمد، يبلغ من العمر 10 أعوام، خدوش بالوجه مع اشتباه كسر بالساق، يوسف حجاجى محمد، يبلغ من العمر 14 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد حجاجي محمد 19 عامًا، كدمات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث تصادم سيارتين سرفيس وتريلا في بندر قنا.

فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب وقوع الحادث.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا حادث

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