"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

نجح طالبً بكلية التمريض في محافظة قنا، في توليد سيدة على كشاف هاتفه المحمول بمساعدة زملاءه بالكلية، في أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وقرر تسمية المولودة "غادة" حبًا في الاسم.

هشام محمد، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التمريض جامعة جنوب الوادي، ومقيم بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، ولد امرأة من جيرانه على كشاف هاتفه المحمول، بدأت تدوي في أذانه أصوات صراخ وبكاء سيدة في فجر يوم الثلاثاء الماضي، ليتحرك على الفور للمنزل المجاور ليجد سيدة مسنة وأخرى تحمل في بطنها جنينًا.

يقول ابن مركز نقادة في حديثه لـ"الدستور"، أنه سمع صراخ السيدة خلال انقطاع التيار الكهربائي، وعلى الفور ذهب لمكان الصوت الذي كان من منزل أحد جيرانه، قائلاً: "أول ما دخلت لقيت ست حامل قاعدة على كرسي وبتقولي أنا بولد".

لا وقت للمستشفى

يتابع طالب كلية التمريض بقنا، أنه لم يسعفه الوقت للتواصل مع مرفق الإسعاف وذهاب السيدة للمستشفى، فقرر استخدام معلوماته الدراسية في توليدها وإنقاذ حياتها، قائلاً: "كان من حسن حظي إني بذاكر مادة النسا والتوليد لامتحان صباح اليوم التالي، وبالتأني والصبر بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للولادة في موقف صعب وبدون أي إمكانيات موجودة".

واستكمل ابن مركز نقادة حديثه: "الموقف كان صعب جدًا ومرعب، ومكنتش عامل حسابي على أي حاجة والنور قاطع وكنت خايف تحصل أي مضاعفات فخليت أم الست تمسكلي كشاف الموبايل وكنت ببعت لزمايلي في جروب الواتساب من خلال الإنترنت، واسألهم أعمل إيه عشان أتأكد إني ماشي صح وعشان الموضوع مش سهل".

يذكر ابن مركز نقادة، أن آخر مرحلة كانت قطع الحبل السري، فكان يجب قطعه بحرص وقياس دقيق ولكن لقلة الإمكانيات قام بالقياس بأصابعه وقطعه بموس، ثم ربطه بخيط ومشبك غسيل ونقلها للمستشفى.

وأوضح محمد، أن ذلك الموقف قد لقي ترحيب وتشجيع من قِبل مدرسي قسم النسا والتوليد فى الكلية وقرروا إعطاءه شهادة تقدير مكافأة على مجهوده هذا، إلى جانب منحه درجات في العملى، قائلاً: "سميت الطفلة غادة عشان بحب الاسم دا وأهل الطفلة رحبوا بالاسم ووافقوا عليه".