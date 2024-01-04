الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

طالب كلية التمريض
طالب كلية التمريض في قنا

نجح طالبً بكلية التمريض في محافظة قنا، في توليد سيدة على كشاف هاتفه المحمول بمساعدة زملاءه بالكلية، في أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وقرر تسمية المولودة "غادة" حبًا في الاسم.

هشام محمد، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التمريض جامعة جنوب الوادي، ومقيم بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، ولد امرأة من جيرانه على كشاف هاتفه المحمول، بدأت تدوي في أذانه أصوات صراخ وبكاء سيدة في فجر يوم الثلاثاء الماضي، ليتحرك على الفور للمنزل المجاور ليجد سيدة مسنة وأخرى تحمل في بطنها جنينًا.

يقول ابن مركز نقادة في حديثه لـ"الدستور"، أنه سمع صراخ السيدة خلال انقطاع التيار الكهربائي، وعلى الفور ذهب لمكان الصوت الذي كان من منزل أحد جيرانه، قائلاً: "أول ما دخلت لقيت ست حامل قاعدة على كرسي وبتقولي أنا بولد".

لا وقت للمستشفى

يتابع طالب كلية التمريض بقنا، أنه لم يسعفه الوقت للتواصل مع مرفق الإسعاف وذهاب السيدة للمستشفى، فقرر استخدام معلوماته الدراسية في توليدها وإنقاذ حياتها، قائلاً: "كان من حسن حظي إني بذاكر مادة النسا والتوليد لامتحان صباح اليوم التالي، وبالتأني والصبر بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للولادة في موقف صعب وبدون أي إمكانيات موجودة".

واستكمل ابن مركز نقادة حديثه: "الموقف كان صعب جدًا ومرعب، ومكنتش عامل حسابي على أي حاجة والنور قاطع وكنت خايف تحصل أي مضاعفات فخليت أم الست تمسكلي كشاف الموبايل وكنت ببعت لزمايلي في جروب الواتساب من خلال الإنترنت، واسألهم أعمل إيه عشان أتأكد إني ماشي صح وعشان الموضوع مش سهل".

يذكر ابن مركز نقادة، أن آخر مرحلة كانت قطع الحبل السري، فكان يجب قطعه بحرص وقياس دقيق ولكن لقلة الإمكانيات قام بالقياس بأصابعه وقطعه بموس، ثم ربطه بخيط ومشبك غسيل ونقلها للمستشفى.

وأوضح محمد، أن ذلك الموقف قد لقي ترحيب وتشجيع من قِبل مدرسي قسم النسا والتوليد فى الكلية وقرروا إعطاءه شهادة تقدير مكافأة على مجهوده هذا، إلى جانب منحه درجات في العملى، قائلاً: "سميت الطفلة غادة عشان بحب الاسم دا وأهل الطفلة رحبوا بالاسم ووافقوا عليه".

قنا محافظ قنا محافظة قنا مركز نقادة جامعة جنوب الوادي

مواد متعلقة

إصابة شاب بطلق نارى فى نجع حمادى بقنا

بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح المجمع الصناعى الحرفى بقرية الكرنك فى قنا

ارتفاع عدد المصابين في انقلاب "ميكروباص" بقنا إلى 15

قنا تتعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإدارة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك

محافظ قنا يُتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية

ولد الساعة 12.5.. أسرة أول مولود فى مصر خلال 2024: "هتكون سنة مبروكة على الجميع" (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين فى حادث سير بمدينة نصر

مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم على الدائرى الإقليمى بالصف

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار