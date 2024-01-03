الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قرارات عاجلة من محافظ قنا لتوفير السولار للمزارعين والمستثمرين

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، اجتماعا عاجلا؛ لمناقشة مشكلة إجراءات صرف السولار التى يعانى منها أصحاب المصانع من المستثمرين وملاك المحاجر والمزارعين لتشغيل ماكينات الري.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه محافظ قنا، بسرعة إبلاغ محطات الوقود للبدء فى صرف السولار للمزارعين الذين يمتلكون حيازة أراضي زراعية لتشغيل ماكينات الرى الخاصة بهم، فضلا عن تحرير محاضر معاينة لصغار المزارعين لسرعة صرف السولار من محطات الوقود القريبة منهم.

وأعطى تعليماته لمديرية التموين بسرعة استخراج خطاب بالصرف لأصحاب المصانع من المستثمرين وملاك المحاجر الذين لا تتعدى احتياجاتهم من السولار 5 طن، وبالنسبة للمحاجر والمصانع التى يتعدى احتياجاتها الشهريه 5 أطنان فعليه التوجه إلى شركات البترول بالمحافظة للتعاقد بالكمية التي يحتاجها، وذلك للتخفيف عن كاهلهم مشقة السفر للتعاقد شهريا مع الشركة العامة للبترول بالقاهرة.

الديوان العام قنا محافظ قنا إنتاج السولار اشرف الداودي

مواد متعلقة

بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح المجمع الصناعى الحرفى بقرية الكرنك فى قنا

قنا تتعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإدارة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك

محافظ قنا يُتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية

ولد الساعة 12.5.. أسرة أول مولود فى مصر خلال 2024: "هتكون سنة مبروكة على الجميع" (فيديو)

"هدى" تنهي حياة زوجها في أبوتشت والنيابة تحقق

للمرة الثالثة.. أبو تشت تسجل أول مولود في 2024

ضحية جديدة للإهمال الطبى.. ماذا حدث لطفلة أبوتشت؟.. والد الطفلة يكشف التفاصيل كاملة

ورشة عمل لتيسير الحصول على تمويل لتطوير تكتل صناعة العسل الأسود بقنا

الأكثر قراءة

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص في القرآن؟.. خالد الجندي يجيب

المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

فوربس تختار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة