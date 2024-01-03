قرارات عاجلة من محافظ قنا لتوفير السولار للمزارعين والمستثمرين

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، اجتماعا عاجلا؛ لمناقشة مشكلة إجراءات صرف السولار التى يعانى منها أصحاب المصانع من المستثمرين وملاك المحاجر والمزارعين لتشغيل ماكينات الري.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه محافظ قنا، بسرعة إبلاغ محطات الوقود للبدء فى صرف السولار للمزارعين الذين يمتلكون حيازة أراضي زراعية لتشغيل ماكينات الرى الخاصة بهم، فضلا عن تحرير محاضر معاينة لصغار المزارعين لسرعة صرف السولار من محطات الوقود القريبة منهم.

وأعطى تعليماته لمديرية التموين بسرعة استخراج خطاب بالصرف لأصحاب المصانع من المستثمرين وملاك المحاجر الذين لا تتعدى احتياجاتهم من السولار 5 طن، وبالنسبة للمحاجر والمصانع التى يتعدى احتياجاتها الشهريه 5 أطنان فعليه التوجه إلى شركات البترول بالمحافظة للتعاقد بالكمية التي يحتاجها، وذلك للتخفيف عن كاهلهم مشقة السفر للتعاقد شهريا مع الشركة العامة للبترول بالقاهرة.