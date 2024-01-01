الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يُتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، شملت ( الشادر - السوق الحضاري - موقف نجع حمادي- تطوير كورنيش قنا ) والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى وكيل وزارة الاسكان  والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس أشرف عبدالسلام رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، واحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وشاذلى البرنس نائب رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.


ومن جهته؛ قال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، انه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، سوف يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلي عدد ٢ مبني إداري، وكافتيريا، لافتا إلي أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الانتهاء من تنفيذه، مشددًا على الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر. 


وأضاف أن محافظ قنا، بحث خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، والذى يضم ١٣٢ محل، بالإضافة إلي كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بمجرد الإنتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلي السوق الجديد، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها، كما ناقش محافظ قنا، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير كورنيش النيل بقنا الذى يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل. وفي ختام الاجتماع تمت مناقشة معدلات تنفيذ موقف نجع حمادى بمدينة قنا، والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به، موضحا أن الموقف يقع على مساحة ٧٥٠٠ م، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٥ مليون جنيه، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل، وسوف تشمل أعمال التطوير ( مبني إداري من طابقين - احلال تندات ومظلات السيارات – ترميم السور الخارجي - محلات تجارية - وحدة خدمات للسيارات - تجديد واحلال دورات المياه - رصف الارضيات )، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة، ووجه محافظ قنا بمتابعة أعمال تنفيذ تلك المشروعات بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة حال تأخر معدلات التنفيذ.

محافظ قنا قنا أهم المشروعات الخدمية نجع حمادي اشرف الداودي

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