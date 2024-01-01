الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ولد الساعة 12.5.. أسرة أول مولود فى مصر خلال 2024: "هتكون سنة مبروكة على الجميع" (فيديو)

مولود
مولود

عندما دقت أجراس الساعة  12.5 صباح اليوم الإثنين، كان عبدالله كرم، يفتح عينيه للدنيا، كأول مولود في مصر بعام 2024، وبذلك تسجل مدينة أبوتشت بقنا ولادة أول طفل في العام الجديد، للمرة الثالثة على التوالي بعدما سجلتها خلال أعوام 2022 و2023.

مكتب صحة أبوتشت شمالي محافظة قنا، سجل أول مولود في عام 2024، ويدعى عبدالله كرم عبدالله، وسط فرحة من أسرته وعائلته.

يقول عبدالله حسين بغدادى، جد الطفل الصغير، إن الطفل ابن قرية النواهض في أبوتشت، ولد في تمام الساعة 12 و5 دقائق من صباح اليوم الإثنين، أول أيام العام الجديد 2024، بولادة قيصرية، قائلًا: "إحنا مستبشرين بولدنا خير وإنها تكون بشارة خير في العام الجديد 2024".

وأضاف جد الطفل خلال حديثه، لـ"الدستور"، أن والد الطفل مغترب يعمل في دولة الكويت منذ سنوات، منوهًا بأن والده كان على تواصل دائم مع الأسرة خلال دخول والدته المستشفى ووضعها له، موضحًا أنه لم يمر سوى 5 دقائق حتى ولد الطفل عبدالله ووصل إلى الدنيا.

وأشار بغدادي، إلى أن الفرحة سادت جميع أفراد الأسرة، إلى جانب القرى والنجوع المجاورة لقرية النواهض، وذلك لكون الطفل عبدالله هو أول مولود في العام الجديد، قائلًا: "إن شاء الله تكون سنة مبروكة وسعيدة على كل المصريين".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن مكتب صحة أبوتشت بمحافظة قنا سجل أول مولود في عام 2024، ويدعى عبدالله كرم عبدالله، بتاريخ ميلاد 28 ديسمبر الماضي، وتسجيل اليوم 1 يناير الجاري.

عام 2024 أول مولود في مصر قنا أبوتشت محافظة قنا

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