الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، المجمع الصناعي الحر في بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، الذي يعد أحد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا نائبًا عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والنائبة نجلاء باخوم والنائبة إيمان الألفي عضوا مجلس النواب واللواء محمد بهنساوى رئيس الهيئة الهندسية بهيئة تنمية الصعيد ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي ومحمد هشام مدير مكتب رئيس الهيئة والعميد مهندس رائد على هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور رضا داوود رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة تعليم الكبار، ووفد من تنسقية الأحزاب وعدد من القيادات التنفذية بالمحافظة.

سرعة طرح الورش للمواطنين

وتفقد محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد، المجمع الذي يتضمن مهنة الحياكة وبعض المهن الداعمة لتمكين المرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا. 

من جهته، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن محافظ قنا وجه بسرعة طرح الورش للمواطنين، لتشغيل المجمع بكامل طاقته، في ظل خطة طموحة نحو التوسع في اقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعي إلي تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات. 

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن إنشاء المجمع بالتعاون مع محافظة قنا يهدف إلى تحقيق أحد أهداف هيئة تنمية الصعيد، بتنفيذ مشروعات تنموية تحقق عمالة كثيفة وتحسن جودة الحياة لأهالينا في محافظات الصعيد.

يذكر أن المجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت. ويضم المجمع  ماكينات حياكه وعدد من الماكينات المكملة لها وعدد 4 ورش صناعات صغيرة، وفصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة، 150 فرصة عمل غير مباشرة.

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