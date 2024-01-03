الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمن قنا يكشف غموض العثور على جثة شاب فى مركز نجع حمادى

جثة شاب
جثة شاب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، غموض مقتل شاب بطلق ناري داخل قرية زليتم مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتقرر نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف النيابة.

وأوضحت التحريات بعد الفحص مصرع "كامل.س، يبلغ من العمر 35 عامًا، بطلق ناري خاطئ أثناء نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بسبب تجدد خصومة ثأرية في قرية زليتم، مركز نجع حمادي.


كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة أول أمس بمصرع شاب بطلق ناري داخل قرية زليتم مركز نجع حمادي، وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتي "خ، وب" بالأسلحة النارية بسبب خصومة ثأرية مدتها 3 أعوام وأصيب شاب بطلقات ناري بالخطأ أودت بحياته في الحال، تم السيطرة على المشاجرة من قبل قوات الأمن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

قنا محافظ قنا محافظة قنا مركز نجع حمادي جثة

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