محافظ قنا يوجه بسرعة تشغيل المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك

وجَّه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة طرح ورش المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت للمواطنين، وتشغيل المجمع بكامل طاقته في مجال الانشطة المكملة للتصنيع في ظل خطة طموحة نحو التوسع في اقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعي إلى توفير فرص عمل منتجة في المحافظات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، لوضع الخطوات التنفيذية لتشغيل المجمع الذي نفذته هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع محافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، والنائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا، وعدد من القيادة التنفيذية.

اللائحة التنفيذية لإدارة المجمع

من جهته، قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظ وجَّه بسرعة وضع اللائحة التنفيذية لإدارة المجمع؛ لتنظيم توفير مستلزمات الإنتاج والتصنع والتسويق، وكذا تقديم أوجه الدعم لتدريب الفتيات والسيدات العاملات بمشغل الحياكة بالمجمع لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات، وتوفير فرص عمل لائقة بهن.

وأضاف عبدالباقي، أنه تم فتح فصل دراسي داخل المجمع وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على التعليم المناسب للعاملات والقضاء على الأمية داخل القرى، من خلال تحفيز السيدات اللاتي سيتم محو أميتهن وتعليمهن حرفة الحياكة بتوفير ماكينات خياطة لهن من خلال التضامن الاجتماعي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة العيلة، فضلًا عن تسويق المنتجات من خلال عمل معرض دائم داخل المجمع بالإضافة الى التسويق الإلكتروني من خلال منصة أيادي مصر والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة من خلال منتجات المجمع.

يذكر أن المجمع مُقام على مساحة 840 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسامًا لكل الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت.

ويضم المجمع ماكينات حياكة وعددًا من الماكينات المكملة لها، وعدد 4 ورش صناعات صغيرة، وفصل محو أمية، فضلًا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة، 150 فرصة عمل غير مباشرة.