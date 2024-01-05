الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قنا: الكشف على 46 ألف مواطن خلال 50 قافلة طبية مجانية بعام 2023

محافظ قنا
محافظ قنا

قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن وزارة الصحة والسكان قدمت الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لـ46 ألفًا و387 مواطنًا من أهالي المحافظة، وذلك من خلال 50 قافلة طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية، وذلك على مدار العام الماضي 2023، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطن بالريف والمناطق غير المخططة في الحضر، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية للمواطن في أي مكان. 

وأضاف "عبدالباقي"، أنه تم تحويل عدد 237 منهم لتلقي العلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية لعدد 4396 مواطنًا وعدد 781 حالة، تم عمل إشاعات لهم وتحويل عدد 248 مواطنًا يتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

وأشار إلى أن تلك القوافل ضمت كل التخصصات الطبية من: "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحه، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والمخ والأعصاب"، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بجانب الخدمات الطبية العلاجية بكل قافلة، ونشر الوعي الصحي بين أهل تلك القري.

محافظ قنا محافظة قنا قنا أخبار قنا أعمال القوافل الطبية قافلة طبية

مواد متعلقة

أمن قنا يكشف غموض إصابة شاب ووالدته بطلقات نارية

أمن قنا يكشف غموض العثور على جثة شاب فى مركز نجع حمادى

قرارات عاجلة من محافظ قنا لتوفير السولار للمزارعين والمستثمرين

محافظ قنا يوجه بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية وتعظيم الاستفادة من حجم الإيرادات

إصابة شاب بطلق نارى فى نجع حمادى بقنا

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب تكاليف الحرب.. نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب حكومية

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

وزير المالية: الحكومة ملتزمة بزيادة الأجور بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار