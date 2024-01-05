قنا: الكشف على 46 ألف مواطن خلال 50 قافلة طبية مجانية بعام 2023

قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن وزارة الصحة والسكان قدمت الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لـ46 ألفًا و387 مواطنًا من أهالي المحافظة، وذلك من خلال 50 قافلة طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية، وذلك على مدار العام الماضي 2023، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطن بالريف والمناطق غير المخططة في الحضر، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية للمواطن في أي مكان.

وأضاف "عبدالباقي"، أنه تم تحويل عدد 237 منهم لتلقي العلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية لعدد 4396 مواطنًا وعدد 781 حالة، تم عمل إشاعات لهم وتحويل عدد 248 مواطنًا يتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

وأشار إلى أن تلك القوافل ضمت كل التخصصات الطبية من: "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحه، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والمخ والأعصاب"، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بجانب الخدمات الطبية العلاجية بكل قافلة، ونشر الوعي الصحي بين أهل تلك القري.