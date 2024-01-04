محافظ قنا يناقش التخفيف من حدة الاختناقات والازدحام بشارع كوبرى دندرة

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا ، لمناقشة دراسة إمكانية تسيير الحركة المرورية والتخفيف من حدة الاختناقات والازدحام بشارع كوبرى دندرة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب، والنائب احمد عبد الماجد الاحمر عضو مجلس الشيوخ، العميد محمد رضوان مدير إدارة مرور قنا، والمقدم ادهم يوسف رئيس مباحث المرور، ومختصى هيئة الطرق والكبار، ومديرية الطرق والنقل، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى للمحافظة، إن محافظ قنا استمع إلى المقترحات المقدمة بالغاء الحارات البطيئة المتواجدة على جانبى شارع كوبرى دندرة وإعادة توزيع الحارات مما يؤدي إلى زيادة السعة المرورية للطريق، والحد من الاختناق الدائم، ووصولها إلى حالة السعة القصوى، كما سيتم دراسة انشاء ممشى للمشاة ومناطق عبور للمارة، الامر الذى سيساهم فى حل أزمة التكدسات المرورية بميدان الدولفين المؤدى إلى طريق المواقف.

وأضاف عبد الباقى، أن شارع كوبري دندرة يعد من الطرق الرئيسية ذات معدلات تأخير وكثافة مرورية عالية خلال فترة الذروة، لافتا إلى أن الدراسة المرورية التى تم مناقشتها من قبل الجهات المعنية والمتخصصة، تشمل على مقترح لخلق ميدان جديد أمام تقاطع شارع المستشفى العام والشارع الرئيسى، وذلك لتسهيل دخول وخروج سيارات الاسعاف التى تقوم بنقل المرضى الى المستشفى، كما سيخفف الزحام المرورى بشارع مجمع المواقف وذلك باستخدام طريق عزبة حامد المتفرع من هذا الميدان.