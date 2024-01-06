محافظ قنا يستقبل وفد الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي داخل الديوان العام

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفد الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي لجمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد العربي الإفريقي، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة وحسام حنفى الشيمى مدير عام الاتحاد المركزى وهشام عبد الغفار نائب مدير عام الاتحاد المركزي، وشاكر محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، وأحمد أبو الصفا بدر مدير عام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، وبدر أبو الصفا بدر، مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش محافظ قنا، عددًا من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد داخل محافظة قنا، في ظل الحركة التعاونية داخل مصر لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كل أوج الدعم لمسؤولي الإتحاد، مساعدتهم في تنفيذ كل الأنشطة التنموية التي تتم على أرض المحافظة.

وفي نهاية اللقاء، قدّم أعضاء الوفد درع الاتحاد العام للتعاونيات لمصر لمحافظ قنا لما بذله من جهد في احتواء أزمة السكر بمحافظة قنا وتوفير السلع الغذائية لأبناء محافظة قنا.

جدير بالذكر، أن الاتحاد التعاوني يضم 5 قطاعات منها التعاوني الاستهلاكي والتعاوني الزراعي والإسكاني والثروة المائية والتعاوني الإنتاجي.