الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يهنئ أقباط قوص ونقادة بعيد الميلاد المجيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، بزيارة مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة قوص، وكان في استقباله نيافة المطران بيمن مطران قوص ونقادة وتوابعهما.

وقال محافظ قنا، إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور نشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركوننا فرحتنا بأعيادنا، داعيًا الله عزوجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطًا بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير وأن يبقي وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة. 

كما  أعرب نيافة المطران بيمن، عن تقديره وامتنانه لما لمسه من محبة المسلمين الذين توافدوا لتقديم التهنئة لاخوانهم الأقباط بعيد القيامة المجيد، وفى مقدمتهم محافظ قنا، ومدير الأمن، والقيادات الننفيذية، مما يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لإحياء الخير في نفسه وأسرته ومجتمعه، للمساهمة في صنع مستقبل أفضل. 

وهنَّأ محافظ قنا، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك أثناء زيارته لدير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، حيث كان فى استقباله القمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحى، مرحبا رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة.

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