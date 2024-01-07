الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لإزالة المعوقات.. امتحانات تجريبية فى قنا لطلاب الأول والثانى الثانوى العام

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلنت إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا عن عقد امتحانات تجريبية لطلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بهدف إزالة المعوقات التي قد تطرأ على امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 /2024، بواسطة الحاسب اللوحي (التابلت)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف مدير مركز التطوير التكنولوجي، أشرف سعد، والدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وتنفيذ قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية.

وأوضح محمد عبداللاه بكري، رئيس قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية، أنه سيجري عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوى، في مادة اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 9 من يناير 2024، على أن يكون الامتحان التجريبي الثاني في مادة اللغة العربية يوم الخميس الموافق 11 من يناير 2024.

وأضاف رئيس قسم التطوير التكنولوجي أنه سيجري عقد امتحان تجريبي للصف الثاني الثانوي للشعبتين العلمية، والأدبية أيضًا يوم الأربعاء 10من يناير 2024، مشددًا على ضرورة عدم التخلف عن أداء الامتحانات التجريبية.

كان شهد صابر عبدالحميد زيان، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، يرافقه محمد فتحي المرواني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد فراج، رئيس قسم الأمن، تقييم مسابقة التفوق الكشفي للمديريات التعليمية للعام 2023 /2024، والمقامة على أرض مدرسة الزهراء الخاصة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، تحت رعاية اللواء أركان حرب أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

تكونت لجنة التقييم الجمهوري من القائد محمد عبداللطيف تمام، وعضوية القائد حسام عبدالغني مصطفي، والقائد محمد سعد الدين جمال.

وأوضح صابر عبدالحميد زيان، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، أن فعاليات تقييم مسابقة التفوق الكشفي بالمديريات التعليمية أقيمت هذا العام على أرض مدرسة الزهراء الخاصة بنجع حمادي، حيث شملت العديد من العروض الكشفية، وإقامة معسكر كشفي، بإشراف حسن محمد عوض موجه عام التربية الرياضية، محمد فاروق مدير الأنشطة بالمديرية، ومحمود نجيب سباق موجه أول التربية الرياضية بإدارة نجع حمادي التعليمية.

وأشار مدير عام الشئون التنفيذية إلى النشاط الكشفي، يساهم في إعداد الطلاب إعدادًا سليمًا ليصبحوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة أنفسهم وخدمة مجتمعهم، وهو أحد الأنشطة الكشفية التي تندرج ضمن مبدأ خدمة الغير، وجزء من البرنامج الكشفي هي عملية تغيير ديناميكية مستمرة تساعد أفراد المجتمع على معرفة احتياجاتهم، وتحديد مشاكلهم، وتجعلهم يعملون معتمدين على أنفسهم لوضع الخطط الواقعية لإشباع الاحتياجات وحل هذه المشاكل، بما يحقق وصولهم لمستوى أفضل في النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

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