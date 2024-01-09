جامعة جنوب الوادي تكشف تفاصيل اعتداء برلمانية على مراقبين أثناء الامتحانات

كشفت جامعة جنوب الوادي في بيانها، تفاصيل واقعة تعدي نائبة برلمانية وهي طالبة بكلية الحقوق على مراقبين خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وذكرت الجامعة، في بيانها إنه في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024م، وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة "انتساب عام" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر "القضاء الإداري"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت تسليمها وتعدت عليها بالضرب وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان. وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضا على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وعلى أثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة، ورفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق معها مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، طبقًا لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".