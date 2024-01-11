الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القضاء الإدارى ينظر دعوى مستعجلة من البرلمانية نشوى رائف ضد "حرمانها من الامتحانات"

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

تبدأ محكمة القضاء الإداري في محافظة قنا، اليوم الخميس، نظر دعوى مستعجلة مقامة من البرلمانية نشوى محمد رائف، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، ضد قرار رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، حرمانها من استكمال امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، على خلفية اتهامها بالتعدى بالضرب على عضوة هيئة التدريس أثناء تأدية الامتحانات لضبطها متلبسة بالغش.

وكانت جامعة جنوب الوادى قد أصدرت بيانا يتضمن، أنه في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024م، وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة “انتساب عام” بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر “القضاء الإداري”، وأثناء مرور أحد معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة “مدرس مساعد” سمعت صوتًا يصدر عن إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.

وأضاف البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان. وعند تدخل مراقبة الدور “أستاذ مساعد” لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

قنا محافظ قنا أخبار محافظة قنا القضاء الادارى نجع حمادي

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القضاء الإدارى ينظر دعوى مستعجلة من البرلمانية نشوى رائف ضد "حرمانها من الامتحانات"

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