الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها في 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

الدكتور أحمد عكاوي،
الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي

 

تقدم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي في قنا، ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد ولية أمر يتهمها بعرض رشوة لنجاح نجلها الطالب في الفرقة الأولى بكلية الطب.

كانت البداية عندما تقدمت ولية أمر إلى أحد موظفي شئون الطلاب لنجاح نجلها الراسب في 3 مواد بالفرقة الأولى مقابل مبلغ مالي 3 آلاف جنيه قامت بإعطائهم له على دفعتين حسب التحقيقات، وعندما علمت جامعة جنوب الوادي أحالت الواقعة للتحقيق وتقدم رئيس الجامعة ببلاغ إلى الجهات المختصة.

وقال الموظف في التحقيقات إن السيدة ذهبت إليه وقال لها ليس من اختصاصه فذهبت إليه مرة ثانية لنجاح نجلها في 3 مواد رسب فيها وأعطته ألف جنيه، ثم أرسلت مرة أخرى ألفين جنيه وحتى الآن في حوزته لم يصرف منها شيئ ليثبت أنها عرضت عليه رشوة.

وأمرت الجهات المختصة بحبس الموظف 4 أيام ثم التجديد له 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تقاضي رشوة من ولية أمر طالب في الفرقة الأولى كلية الطب جامعة جنوب الوادي لنجاح نجلها في 3 مواد رسب فيها الفصل الدراسي الأول وجاري استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

قنا جامعة جنوب الوادي محافظة قنا كلية الطب

مواد متعلقة

الصلح خير.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

محافظ قنا يهنئ أقباط قوص ونقادة بعيد الميلاد المجيد

محافظ قنا يزور دير الأنبا بضابا.. ووفد "حياة كريمة" يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد

لإزالة المعوقات.. امتحانات تجريبية فى قنا لطلاب الأول والثانى الثانوى العام

محافظ قنا: حصر وحوكمة أراضى أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالة

محافظ قنا يستقبل وفد الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى داخل الديوان العام

الأكثر قراءة

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سهرة شذوذ ومخدرات وراء مقتل خمسيني في النهضة

ضبط محام قادم من السعودية بـ1250 قرصا مخدرا

استشهاد الصحفى "محمد الثلاثينى" جراء قصف إسرائيلى على منزله بغزة

ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها في 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا