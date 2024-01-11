ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها في 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

تقدم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي في قنا، ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد ولية أمر يتهمها بعرض رشوة لنجاح نجلها الطالب في الفرقة الأولى بكلية الطب.

كانت البداية عندما تقدمت ولية أمر إلى أحد موظفي شئون الطلاب لنجاح نجلها الراسب في 3 مواد بالفرقة الأولى مقابل مبلغ مالي 3 آلاف جنيه قامت بإعطائهم له على دفعتين حسب التحقيقات، وعندما علمت جامعة جنوب الوادي أحالت الواقعة للتحقيق وتقدم رئيس الجامعة ببلاغ إلى الجهات المختصة.

وقال الموظف في التحقيقات إن السيدة ذهبت إليه وقال لها ليس من اختصاصه فذهبت إليه مرة ثانية لنجاح نجلها في 3 مواد رسب فيها وأعطته ألف جنيه، ثم أرسلت مرة أخرى ألفين جنيه وحتى الآن في حوزته لم يصرف منها شيئ ليثبت أنها عرضت عليه رشوة.

وأمرت الجهات المختصة بحبس الموظف 4 أيام ثم التجديد له 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تقاضي رشوة من ولية أمر طالب في الفرقة الأولى كلية الطب جامعة جنوب الوادي لنجاح نجلها في 3 مواد رسب فيها الفصل الدراسي الأول وجاري استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.