الصلح خير.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

تمكنت لجنة المصالحات بقنا، اليوم الأربعاء، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "العوجات" و"الحردنة"، بجزيرة الطوابية التابعة لمركز قنا، بالتعاون مع العمد والمشايخ.

بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه تقديم قودتين لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل.

وتمت مراسم الصلح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، واللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد الخردلي، رئيس مباحث قنا، والمقدم محمد أبو المجد، مفتش مباحث مركز قنا، والمقدم عمرو المراغي، مأمور مركز قنا، والرائد أحمد عمرو خلف الله، رئيس مباحث مركز قنا، ومعاوني المباحث، كما حضر مراسم قودة الصلح قيادات تنفيذية ودينية وشعبية.

وكانت الخلافات بين العائلتين نشبت بسبب أمور عائلية، وراح ضحيتها 4 أشخاص من العائلتين.