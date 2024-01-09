جامعة جنوب الوادى تحقق فى اعتداء برلمانية على عضو هيئة تدريس

شهدت جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا واقعة اعتداء طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب على مدرس مساعد بالكلية، على خلفية ضبطها في أثناء محاولتها الغش باستخدام سماعة أذن متصلة بجهاز أثناء أداء الامتحان، وفق بيان للجامعة.

واستدعت الجامعة الأستاذ المساعد بكلية الحقوق المتعدى عليها لسماع أقوالها في الواقعة، وما حدث من الطالبة في أثناء ضبطها في حالة الغش، كما تم استدعاء الطلاب شهود العيان وسماع أقوالهم في الواقعة تفصيليا.

وقالت الدكتورة نيرمين محمد نور الدين، المدرس المساعد بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي إن لديها الثقة الكاملة في الجامعة وإن الجامعة حريصة على الحفاظ على هيبة ومكانة عضو هيئة التدريس وإنها اكتفت بتطبيق لائحة الجامعة على الطالبة وبالقرارات التي اتخذها الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، مؤكدة أنها لم تتقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد الطالبة، وأن قرارات رئيس الجامعة وعميد الكلية كانت مرضية لها.

فتح تحقيق عاجل في الواقعة

وكشفت جامعة جنوب الوادي عن أنه تم فتح تحقيق عاجل في واقعة تعدي طالبة بالفرقة الثالثة "انتساب عام" بكلية الحقوق لامتحان مقرر "القضاء الإداري"، وتبين أنها عضو مجلس نواب.

وأضافت الجامعة أنه جاء في التحقيقات أنه أثناء مرور إحدى المدرسين المساعدين باللجان سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز وطلبت منها إخراج هذه السماعة فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب.

وعند تدخل مراقبة الدور قامت الطالبة بالتعدي أيضا على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي وسط حضور جميع الطلاب الممتحنين.

وتم تحرير محضر إثبات حالة وتم رفعه إلي الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".